8 محطات للتجارب الحية في معرض الرياض للفضاء

انطلقت الجولة الإعلامية الافتتاحية لمعرض الرياض للفضاء الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وواحة الملك سلمان للعلوم، حيث يعد من أهم المعارض الذي تشهدها مدينة الرياض.

تجارب حية

ويشمل المعرض ثماني محطات للتجارب الحيّة، تزخر بالمعلومات والتشويق، حيث ينقل زواره، في رحلة لاستكشاف تطور علم الفلك، وعلم الكونيات، وعدد من النظريات العلمية الحديثة حول طبيعة الكون، من خلال استخدام ألعاب تعليمية ممتعة، وأجهزة محاكاة تفاعلية، مثل “المشي على المريخ”، وتجربة تقنيات تستخدم لدراسة الكون مثل: التلسكوب، والأقمار الصناعية وغيرها ودورات تفاعلية حول استكشاف الفضاء وأسراره.

معرض الرياض للفضاء

وأوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني المشرف على قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض: أن “معرض الرياض للفضاء يمزج بين العلم والترفيه، ويسهم في إثراء الحياة العلمية والثقافية في أوساط سكان وزوار المدينة، وتحقيق النمو المنشود في هذا القطاع، وخلق فرص عديدة للعاملين فيها، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

مزج العلم والترفيه

وأكد الهزاني أن “علوم الفضاء تعد من أهم العلوم التي تجذب أعدادًا كبيرة من المهتمين من شرائح عمرية مختلفة، وفي مقدمتها الجيل الشاب الصاعد، لذا جاءت النسخة الأولى من المعرض لتمنح أبناءنا وكافة الزوار، الفرصة للتعرف عن قرب على علوم الفضاء، واكتشاف ما يتضمنه المعرض من فعاليات وأنشطة تتناسب مع كافة الفئات العمرية، والقيام بتجارب تعليمية عبر طرق ترفيهية ثرية بالمعلومات في هذا المجال، بما يسهم في استكشاف مواهب جديدة في هذا العلم العريق، وبما يواكب تطلعات المملكة في تحقيق الريادة العلمية في مجال علوم الفضاء”.

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا خلال الفترة من العاشرة صباحًا، وحتى الـ 10 مساءً.