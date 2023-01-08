8 مستشفيات و93 مركزًا صحيًّا لخدمة الحجاج

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أكد إبراهيم الطريري، الوكيل المساعد لوزارة الصحة للصيانة وتشغيل المرافق، جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.
فيديو | د. إبراهيم الطريري الوكيل المساعد لوزارة الصحة للصيانة وتشغيل المرافق:
توجد 8 مستشفيات و93 مركزا صحيا موزعة في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج#إكسبو_الحج#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/bQhakILH01
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023
وكشف الطريري عن عدد المستشفيات في المشاعر المقدسة، خلال فعاليات مؤتمر إكسبو الحج، فقال: إن هناك 8 مستشفيات و93 مركزًا صحيًّا موزعة في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.
واستطرد: الوزارة تبدأ منذ نهاية كل موسم حج، الاستعداد المبكر للموسم الجديد بحصر جميع التحديات والدروس المستفادة منها ومتابعة الخطط التطويرية.
ولفت إلى أنه يتم رصد الميزانيات المطلوبة لتجديد الأعمال في بداية الأعمال ومتابعة الاعتمادات وبدء الأعمال التطويرية وإحلال الأنظمة، وينتهي ذلك خلال شهر رمضان.
كما أوضح أن فرق الصيانة تبدأ زيارة المشاعر المقدسة أول شهر شوال وتبدأ أعمالها على مرحلتين بالصيانة الوقائية للمنشآت وكذلك الأجهزة الطبية وأنظمة الأمن والسلامة، وفي أول ذو الحجة يتحقق الاستعداد الكامل لموسم الحج.