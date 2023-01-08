8 ملايين زائر بالمسجد النبوي يؤدون الشعائر بكل سهولة ويسر

أوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه منذ بداية العام 1444هـ، استقبل المسجد النبوي قرابة 8 ملايين زائر ومصل، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات وجهود مبذولة من وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي أسهمت في إتمام زيارتهم؛ ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

2 مليون مصل في الروضة الشريفة منذ بداية عام 1444 هـ

وبيَّن معاليه أن الرئاسة العامة وعبر وكالتها لشؤون المسجد النبوي استعدت لاستقبال أكبر عدد من الزوار منذ مطلع شهر محرم الماضي، وذلك بتجهيز جميع القوى البشرية والإمكانيات التقنية والتوعوية لاستقبال الزوار، حيث بلغ عدد الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم 7.7 ملايين زائر، وبلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة قرابة 2 مليون مصل، وعدد المصلين في المسجد النبوي قرابة 102 مليون مصل ومصلية.

وأضاف معالي الرئيس العام في ختام حديثه أن الرئاسة استثمرت جهودها لتقديم الإثراء المعرفي والثقافي والاجتماعي خلال استقبالهم وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-الرامية إلى تقديم أفضل البرامج والخدمات المتطورة لرفع مستوى المسؤولية ليؤدي الزوار صلاتهم وزيارتهم بكل يسر وسهولة، سائلا الله أن يتقبل منهم شعائرهم، وأن يجزي قادة بلادنا خير الجزاء نظير ما يقدمونه من اهتمام وعناية ورعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما.