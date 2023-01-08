8 نصائح لرعاية ومساندة كبار السن في الشتاء

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قدم مجلس شؤون الأسرة، اليوم الأحد، 8 نصائح لرعاية وحماية كبار السن في فصل الشتاء، تزامنًا مع أجواء الطقس الباردة التي تخيم على أغلب مدن المملكة.
وأضاف شؤون الأسرة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن نسبة كبار السن في المملكة 4%، وهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بهبوط درجة الحرارة بشكل مفاجئ وآلام المفاصل، ونزلات البرد والتهاب الجهات التنفسي وخطر الانزلاق.
ونشرت شؤون الأسرة إنفوجراف صادر عنها يوضح أبرز الطرق لرعاية كبار السن في الشتاء وهي:
1 ـ المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين.
2 ـ الاهتمام بمواعيد أدوية السكري والضغط وحرارة الجسم.
3 ـ الالتزام بتقديم نظام غذائي صحي مفيد ومتوازن.
4 ـ المداومة على شرب الماء والسوائل الساخنة.
5 ـ تجهيز الملابس الشتوية الكثيفة وأدوات التدفئة.
6 ـ الزيارات الأسرية لمكافحة مرحلة اكتئاب الشتاء.
7 ـ الحماية من الانزلاق في الأرضيات والممرات الرطبة وغير الآمنة.
8 ـ الحرص على أخذ التطعيمات الموسمية وزيارة الطبيب.