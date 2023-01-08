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8 نصائح لرعاية ومساندة كبار السن في الشتاء

2023-01-08 الساعة 1:22
8 نصائح لرعاية ومساندة كبار السن في الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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قدم مجلس شؤون الأسرة، اليوم الأحد، 8 نصائح لرعاية وحماية كبار السن في فصل الشتاء، تزامنًا مع أجواء الطقس الباردة التي تخيم على أغلب مدن المملكة.

النسبة 4%

وأضاف شؤون الأسرة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن نسبة كبار السن في المملكة 4%، وهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بهبوط درجة الحرارة بشكل مفاجئ وآلام المفاصل، ونزلات البرد والتهاب الجهات التنفسي وخطر الانزلاق.

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ونشرت شؤون الأسرة إنفوجراف صادر عنها يوضح أبرز الطرق لرعاية كبار السن في الشتاء وهي:

طرق الرعاية:

1 ـ  المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين.

2 ـ الاهتمام بمواعيد أدوية السكري والضغط وحرارة الجسم.

3 ـ الالتزام بتقديم نظام غذائي صحي مفيد ومتوازن.

4 ـ المداومة على شرب الماء والسوائل الساخنة.

5 ـ  تجهيز الملابس الشتوية الكثيفة وأدوات التدفئة.

6 ـ الزيارات الأسرية لمكافحة مرحلة اكتئاب الشتاء.

7 ـ  الحماية من الانزلاق في الأرضيات والممرات الرطبة وغير الآمنة.

8 ـ الحرص على أخذ التطعيمات الموسمية وزيارة الطبيب.

 

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