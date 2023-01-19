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 توقعات بمضاعفة الرقم العام المقبل

81 شركة عالمية فتحت مقراتها بالرياض

2023-01-19 الساعة 3:09
81 شركة عالمية فتحت مقراتها بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إن 81 شركة عالمية فتحت مقراتها الرئيسية الإقليمية في الرياض حتى الآن، لافتًا إلى أنه من المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام القادم.

مشروع المترو

وأضاف الرشيد في مقابلة مع “العربية” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن عدد سكان المدينة زاد إلى 8 ملايين نسمة في العام الماضي، مشيرًا إلى أن مشروع مترو الرياض من المقرر افتتاحه في مارس المقبل، والبداية بـ”الأتوبيسات” ثم الخطوط المختلفة.

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وأوضح أن مشروع النقل العام في مدينة الرياض تأثر بجائحة كوفيد-19، فتأخر قليلاً، مؤكدًا أنه يتم النظر اليوم في خطة لتوسعة خطوط مترو الرياض في ظل النمو السكاني بالمدينة.

استراتيجية الرياض

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية عن قرب الانتهاء من استراتيجية الرياض والحصول على الموافقات النهائية ومن ثم إعلانها في أقرب وقت، والتي ستتضمن العديد من المشاريع، لافتًا إلى أن مدينة الرياض تضم أكثر من 30 مشروعًا عملاقًا مثل الدرعية ومطار وحديقة الملك سلمان، ومشروع النقل العام.

وأكد أن الرياض تشهد زيادة في عدد الوظائف والزوار، موضحًا أنه يتم العمل على مضاعفة المساحات المكتبية، كما أن الوحدات السكنية تشهد نموًا بدعم من مشروعات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

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