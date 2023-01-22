85 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة أملج.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل ميداني/ معدات (عدد 30 وظيفة).
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مشغل غرفة التحكم/ الطاقة الشمسية (عدد 20 وظيفة).
– مشرف إداري.
– مشرف مستودع.
– مهندس أجهزة وتحكم (عدد 4 وظائف).
– فني كهربائي (عدد 10 وظائف).
– فني ميكانيكي (عدد 10 وظائف).
– أمين المخزن.
– فني أجهزة وتحكم (عدد 4 وظائف).
– كيميائي (عدد وظيفتين).
– مهندس أول مراقبة الأداء/ الصيانة.
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)