9 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة

نشرت جريدة أم القرى قواعد الأسواق الحرة، متضمنة البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد، وفيما يلي بعضًا مما جاء فيها.

البضائع الممنوعة

يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع التالية: