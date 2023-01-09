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9 خطوات للتقديم على الحج عبر نسك

2023-01-05 الساعة 4:01
9 خطوات للتقديم على الحج عبر نسك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن خطوات التقديم على الحج عبر تطبيق نسك.

ونشرت الحج والعمرة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف لها يوضح خطوات التسجيل على الحج من داخل المملكة وهي:

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خطوات التقديم:

1 ـ الدخول لتطبيق نسك والدخول على موقع الوزارة هنا والدخول لتطبيق نسك.

2 ـ اختيار الحجز من خدمات الحج ثم اختيار “إنشاء حجز جديد”.

3 ـ الموافقة على الشروط والأحكام.

4 ـ الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.

5 –  اختيار باقة الحج.

6 ـ إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.

7 ـ إدخال الحساب البنكي.

8 ـ اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).

9ـ إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

 

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