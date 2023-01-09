9 فائزين في فئة سيف الملك لون الوضح بمهرجان الإبل

طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة
وجه نادي الإبل، اليوم الأحد، التهاني للفائزين في فئة سيف الملك للون الوضح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ 7 والتي انطلقت تحت شعار “همة طويق”.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الإبل على موقع “تويتر” أسماء الفائزين في فئة سيف الملك لون الوضح.
وتشهد المملكة حاليًا مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة والذي انطلقت فعالياته في مطلع ديسمبر، وتنتهي في منتصف يناير الجاري.
ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أكثر المهرجانات في المنطقة التي حظيت بزيارة أطياف متعددة من الجماهير، حيث يهدف إلى:
ـ الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل.
ـ التوعية بأهميته وقيمته الوطنية.
ـ الاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة وفعاليات مختلفة خُصصت للأطفال.