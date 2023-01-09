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9 فائزين في فئة سيف الملك لون الوضح بمهرجان الإبل

2023-01-08 الساعة 4:15
9 فائزين في فئة سيف الملك لون الوضح بمهرجان الإبل
المواطن - فريق التحرير

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وجه نادي الإبل، اليوم الأحد، التهاني للفائزين في فئة سيف الملك للون الوضح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ 7 والتي انطلقت تحت شعار “همة طويق”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإبل على موقع “تويتر” أسماء الفائزين في فئة سيف الملك لون الوضح.

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مهرجان الإبل

وتشهد المملكة حاليًا مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة والذي انطلقت فعالياته في مطلع ديسمبر، وتنتهي في منتصف يناير الجاري.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أكثر المهرجانات في المنطقة التي حظيت بزيارة أطياف متعددة من الجماهير، حيث يهدف إلى:

ـ الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل.

ـ التوعية بأهميته وقيمته الوطنية.

ـ الاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة وفعاليات مختلفة خُصصت للأطفال.

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