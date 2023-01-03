900 مليار ريال حجم الأصول العقارية المقيمة خلال 2022

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أكد مدير التواصل في هيئة المقيمين المعتمدين، سعد البيز، أن أكثر من 500 منشأة مرخصة في فروع التقييم.
فيديو | مدير التواصل في هيئة المقيمين المعتمدين سعد البيز: أكثر من 500 منشأة مرخصة في فروع التقييم #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/BupLhe5mGvقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 2, 2023
وأشار البيز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إلى أنه تم تقييم 260 ألف أصل عقاري خلال عام 2022، حيث تنوعت ما بين أراضٍ ومبانٍ.
كما كشف مدير التواصل أن حجم الأصول العقارية المقيمة خلال 2022، تبلغ 900 مليار ريال.
وأوضح أن التقييم تم عبر شركات سعودية مرخصة بلغ عددها نحو 500 منشأة.