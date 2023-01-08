صندوق الاستثمارات متماسك في ظل الأزمات العالمية

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علق مستشار تطوير الأعمال وليد الحميد، على تأثير الأزمات العالمية على صندوق الاستثمارات، مؤكدًا أنه ما زال متماسكًا في ظل تلك الأزمات.
فيديو | مستشار تطوير الأعمال وليد الحميد: "صندوق الاستثمارات" ما زال متماسكا في ظل الأزمات العالمية #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/0yvac3HWA0قد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 8, 2023
وقال الحميد، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن الصندوق النرويجي واجه مشكلات ونزل تقييمه، بينما حقق الصندوق السعودي نجاحًا وقفز درجتين.
وتابع: صندوق الاستثمارات لا يستهدف السوق المحلية فقط، وسبق أن ضاعف حصته في الأسواق الأمريكية.