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تعليم حفر الباطن يعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي من الغد

2023-01-11 الساعة 1:47
تعليم حفر الباطن يعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي من الغد
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم حفر الباطن، اليوم الأربعاء، تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحًا ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى إشعارٍ آخر بسبب الموجة الباردة.

برودة الجو

وذكرت تعليم حفر الباطن عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن القرار جاء نظرًا لبرودة الجو، وحرصًا من الإدارة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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