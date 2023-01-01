CNN: الناتو يوشك على إجبار زيلينسكي على السلام 

قالت شبكة CNN الأمريكية إن الناتو يوشك على إجبار الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، على السلام مع روسيا وذلك بعد الكم الهائل من أسلحة الحلف المستنزفة في أوكرانيا.

وتابعت: قد ينفد صبر الناتو بسبب مسألة توريد الأسلحة، ويصر على تحقيق السلام بغض النظر عن عواقب ذلك بالنسبة لكييف.

المؤشرات تصب في مصلحة روسيا

وأكد أن التصريحات حول خسارة روسيا في العملية الخاصة في أوكرانيا سابقة لأوانها وهناك عدد من الظروف التي يمكن أن تصب في مصلحة موسكو.

وفي الوقت نفسه، قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في وقت سابق إن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تظهر أنه لا هو ولا الجانب الأمريكي يريدان السلام.

10 شهور من الصراع الروسي الأوكراني

ويُذكر أن الصراع الروسي الأوكراني دخل في شهره العاشر، وتعاني مدن كييف من إيقاع انقطاع الكهرباء تزامنًا مع دخول الشتاء مما ينذر ببداية عام قد تكون كارثية على الصعيد الإنساني في أوكرانيا مع استهداف البنى التحتية الحيوية.

وأتى التصعيد الروسي متزامنًا مع إعطاء الرئيس فلاديمير بوتين إشارة بدء تشغيل سفن حربية وغواصتين نوويتين، ويرى مراقبون أن هذه التحركات الروسية قد تؤشر إلى غياب الحل السلمي للأزمة الحرب بين موسكو وكييف، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وقد جرى تداول معلومات عن إجراء مفاوضات بين موسكو وواشنطن تتناول الشأن الأوكراني، لكن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو نفى إجراء أي محادثات تفاوضية مع أمريكا، قائلًا: لا، لا نجري مباحثات معهم.