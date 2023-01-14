FDA تفتح تحقيقًا بشأن لقاح فايزر

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فتح مسؤولو الصحة في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وكذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، تحقيقًا بشأن ما إذا كان لقاح فايزر المعزز ضد كوفيد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية للأشخاص فوق 65 عامًا.
وقال المسؤولون إن نظام المراقبة الخاص بهم أشار إلى وجود صلة محتملة بين الجرعة المعززة وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من التطعيم.
ومع ذلك، خرجت النتائج الأولية لتشير أنه ليس هناك رابط مشابه، مما يجعلهم يعتقدون أنها شذوذ إحصائي أكثر من كونه سببًا طبيًا حقيقيًا.
وقال بيان مشترك من مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء الدواء: إجمالي البيانات حاليًا يشير إلى أنه من غير المحتمل جدًا أن تمثل الإشارات خطرًا طبيًا حقيقيًا لكننا نعتقد أنه من المهم مشاركة هذه المعلومات مع الجمهور.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تحدث السكتة الدماغية بسبب انسداد الشرايين التي تنقل الدم إلى الدماغ.
تم الكشف عن الصلة المحتملة بين لقاح فايزر والخطر المرتفع للسكتة الدماغية بواسطة نظام مراقبة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث استوفت الحالات الحد الإحصائي المطلوب لتحفيز مزيد من التحقيقات.
مع ذلك، لم تظهر بيانات أخرى من مراكز خدمات الرعاية الطبية أو من الدول الأخرى، مما يدفع المسؤولين إلى الاعتقاد بأنه شذوذ إحصائي.