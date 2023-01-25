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مبتكر عمل ريك ومورتي

Justin Roiland يواجه تهمة الاعتداء والعنف الأسري

2023-01-25 الساعة 7:10
Justin Roiland يواجه تهمة الاعتداء والعنف الأسري
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اُتهم النجم والمؤسس المشارك لريك ومورتي، Justin Roiland جاستن رويلاند بالاعتداء المنزلي، وعلى إثر ذلك، قطعت الشركة المنتجة Adult Swim علاقاتها معه.

وبحسب مجلة هوليوود ريبورتر، فإن جاستن رويلاند اُتهم بارتكاب جناية عنف منزلي في مقاطعة أورانج، أمريكا.

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وتوزع شركة Adult Swim فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الناجح للبالغين، Rick and Morty الذي شارك رويلاند في إنشائه وابتكاره وإنتاجه التنفيذي منذ عام 2018.

اتهام المنتج الأمريكي Justin Roiland بالاعتداء المنزلي

وتقول المصادر إن عرض ريك ومورتي سيستمر لكن مع إعادة صياغة الأدوار الصوتية لـ Justin Roiland وعلى الرغم من أنه دائمًا ما يُنسب إليه الفضل في إنشاء المحتوى، إلا أن زميله المبدع دان هارمون سيكون الآن العارض الوحيد.

مشاريع Justin Roiland مع هولو

ولا يزال Justin Roiland لديه العديد من المشاريع الجارية مع شبكة Hulu، بما في ذلك كونه عرض Streamer’s Solar Opposites فهو صاحب الشخصية الرئيسية فيه، وقد تم تجديد العرض لموسم خامس في أكتوبر، ومن غير الواضح ما هو مصيره حاليًا.

ينطبق الأمر نفسه على Koala Man والذي تم عرضه لأول مرة في 9 يناير، حيث يقوم فيه بالأداء الصوتي كما أنه هو أيضًا المنتج التنفيذي.

اتهامات العنف المنزلي

ويُذكر أنه في 12 يناير، كانت شبكة إن بي سي نيوز أول من نشر خبر اتهام رويلاند بتهمة العنف المنزلي حيث أحدث إصابة جسدية لامرأة بجانب التهديد والعنف اللفظي.

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