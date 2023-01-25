Justin Roiland يواجه تهمة الاعتداء والعنف الأسري وزير الشؤون الإسلامية: وقت المتاجرين بالدين انتهى ولا تسامح مع المقصرين الاتحاد الأكثر حضورًا جماهيريًا هذا الموسم وظائف شاغرة في شركة الفنار الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة رازوفيتش: نعرف الهلال جيدًا ونسعى لحصد اللقب حسين الشويش يغيب 10 أيام عن الفيحاء روسيا: ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول بريكس في أغسطس دياز: مررنا بفترة صعبة ونسعى لتجاوز الفيحاء 31 يناير آخر موعد للتقديم في المسابقة العالمية عطر الكلام
اُتهم النجم والمؤسس المشارك لريك ومورتي، Justin Roiland جاستن رويلاند بالاعتداء المنزلي، وعلى إثر ذلك، قطعت الشركة المنتجة Adult Swim علاقاتها معه.
وبحسب مجلة هوليوود ريبورتر، فإن جاستن رويلاند اُتهم بارتكاب جناية عنف منزلي في مقاطعة أورانج، أمريكا.
وتوزع شركة Adult Swim فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الناجح للبالغين، Rick and Morty الذي شارك رويلاند في إنشائه وابتكاره وإنتاجه التنفيذي منذ عام 2018.
وتقول المصادر إن عرض ريك ومورتي سيستمر لكن مع إعادة صياغة الأدوار الصوتية لـ Justin Roiland وعلى الرغم من أنه دائمًا ما يُنسب إليه الفضل في إنشاء المحتوى، إلا أن زميله المبدع دان هارمون سيكون الآن العارض الوحيد.
ولا يزال Justin Roiland لديه العديد من المشاريع الجارية مع شبكة Hulu، بما في ذلك كونه عرض Streamer’s Solar Opposites فهو صاحب الشخصية الرئيسية فيه، وقد تم تجديد العرض لموسم خامس في أكتوبر، ومن غير الواضح ما هو مصيره حاليًا.
ينطبق الأمر نفسه على Koala Man والذي تم عرضه لأول مرة في 9 يناير، حيث يقوم فيه بالأداء الصوتي كما أنه هو أيضًا المنتج التنفيذي.
ويُذكر أنه في 12 يناير، كانت شبكة إن بي سي نيوز أول من نشر خبر اتهام رويلاند بتهمة العنف المنزلي حيث أحدث إصابة جسدية لامرأة بجانب التهديد والعنف اللفظي.