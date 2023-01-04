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بعد الفوز على كاسيرينيو

REAL MADRID يحافظ على سجله المميز بالكأس

2023-01-04 الساعة 3:34
REAL MADRID يحافظ على سجله المميز بالكأس
المواطن - فريق التحرير

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نجح REAL MADRID في تجاوز عقبة كاسيرينيو، ليواصل سلسلة تألقه أمام فرق الدرجة الأدنى ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

فوز بصعوبة في الكأس

وحل ريال مدريد ضيفًا على كاسيرينيو بالأمس على ملعب الأمير فيليب، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بصعوبة بهدف دون رد، سجله النجم البرازيلي رودريجو جوس عند الدقيقة 69.

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ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

تألق REAL MADRID

وحافظ REAL MADRID على سجله المميز أمام فرق الدرجة الأدنى، حيث إنه خسر مرة واحدة أمامهم في آخر 25 مباراة ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تعادل 4 مرات، وفاز 20 مرة، كان آخرهم لقاء الأمس.

وتعود الهزيمة الأخيرة من هذا النوع للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا إلى يناير 2021، عندما خسر ضد ألكويانو بهدفين مقابل هدف.

REAL MADRID
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

ويطمح REAL MADRID في مواصلة مشواره بالنسخة الحالية من كأس ملك إسبانيا، والمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه، حيث إن المرة الأخيرة التي نجح في التتويج بالبطولة كانت عام 2014 على حساب برشلونة.

كما تُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها REAL MADRID في الحفاظ على نظافة شباكه في بطولة كأس ملك إسبانيا منذ يناير 2020 عندما تجاوز ريال سرقسطة برباعية دن رد، وخاض 5 مباريات بعد ذلك واستقبل فيها أهدافًا.

REAL MADRID
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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