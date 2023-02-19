آبل بصدد تصميم كاميرا خفية في ساعتها الذكية

تستمد آبل الإلهام من جيمس بوند في تصميم كاميرا خفية في ساعة آبل القادمة، بعدما حصل عملاق التكنولوجيا على براءة اختراع لكاميرا متصلة بالسوار، ما يسمح للجهاز القابل للارتداء بالدوران أو الفصل لالتقاط صورة وإجراء مكالمات فيديو.

ساعة آبل

وقالت صحيفة ديلي ميل إنه سيحتوي النظام على شريط فريد يربط ساعة آبل بمغناطيس أو مزلاج، ما يسمح بإزالتها وإعادة توصيلها بسهولة. ويحاكي تصميم آبل المحتمل الساعة التي ارتداها بوند في فيلم Octopussy عام 1983، لكن أفكار براءات الاختراع لا تتحول دائمًا إلى تقنيات في العالم الحقيقي.

وفي فيلم عام 1983، Octopussy، يمتلك الجاسوس Seiko G757 5020 Sports 100 مزودة بكاميرا تتيح له إجراء محادثة فيديو مع مارغريت تاتشر وتسجيل الوصول إلى فتيات بوند.

مكالمات الفيديو

وستسمح تقنية آبل للمستخدمين بالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو، وتم تسجيل براءة الاختراع، التي رصدتها Patently Apple لأول مرة، من قبل آبل في مارس 2019، ولكن تم منحها في 7 فبراير 2023.

وتنص الوثيقة على أن التصميم يمكن أن يشتمل على شريط ساعة به مقطع حزام أول، وقسم حزام ثان، وجزء متداخل مثبت بين مقطع الشريط الأول وقسم الشريط الثاني. وتتموضع الكاميرا على الجزء الخلفي من الجهاز القابل للارتداء.

تصميم مريح

وتشرح آبل أن التصميم يتميز بآلية مرفق تسمح بالتحرير السريع أو المريح لغلاف الساعة أو جسم العلبة الرئيسية من معصم المستخدم.

ويتيح هذا العنصر الأساسي للمستخدمين تدوير الجهاز لأعلى أو إزالته من الحزام دون إزالة ساعة آبل من المعصم.