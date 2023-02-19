Icon

جارديم: أتمنى تقديم مباراة جميلة ضد حامل اللقب الآسيوي Icon إنفاذ: إقامة 19 مزادًا لتصفية عدد من العقارات والسيارات Icon الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ Icon طلاب وطالبات الرياض يقدّمون أجمل العروض التراثية احتفاءً بيوم التأسيس Icon آبل بصدد تصميم كاميرا خفية في ساعتها الذكية Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية لتركيا وسوريا تتجاوز 415 مليون ريال Icon دياز: هدفنا التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا Icon مساعد وزير الدفاع يتفقد صحة أبطال القوات المسلحة في ألمانيا Icon السفير التركي يشكر المملكة على وقوفها بجانب بلاده Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة نيبال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تستمد إلهامها من أفلام جيمس بوند

آبل بصدد تصميم كاميرا خفية في ساعتها الذكية

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
آبل بصدد تصميم كاميرا خفية في ساعتها الذكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستمد آبل الإلهام من جيمس بوند في تصميم كاميرا خفية في ساعة آبل القادمة، بعدما حصل عملاق التكنولوجيا على براءة اختراع لكاميرا متصلة بالسوار، ما يسمح للجهاز القابل للارتداء بالدوران أو الفصل لالتقاط صورة وإجراء مكالمات فيديو.

ساعة آبل

وقالت صحيفة ديلي ميل إنه سيحتوي النظام على شريط فريد يربط ساعة آبل بمغناطيس أو مزلاج، ما يسمح بإزالتها وإعادة توصيلها بسهولة. ويحاكي تصميم آبل المحتمل الساعة التي ارتداها بوند في فيلم Octopussy عام 1983، لكن أفكار براءات الاختراع لا تتحول دائمًا إلى تقنيات في العالم الحقيقي.

قد يهمّك أيضاً
Img

الموارد البشرية ترد على ادعاءات فيديو امرأة الخبر: بلاغ غير صحيح

Img

مجلس الأمن يبحث إرسال المساعدات إلى الشمال السوري

وفي فيلم عام 1983، Octopussy، يمتلك الجاسوس Seiko G757 5020 Sports 100 مزودة بكاميرا تتيح له إجراء محادثة فيديو مع مارغريت تاتشر وتسجيل الوصول إلى فتيات بوند.

مكالمات الفيديو

وستسمح تقنية آبل للمستخدمين بالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو، وتم تسجيل براءة الاختراع، التي رصدتها Patently Apple لأول مرة، من قبل آبل في مارس 2019، ولكن تم منحها في 7 فبراير 2023.

وتنص الوثيقة على أن التصميم يمكن أن يشتمل على شريط ساعة به مقطع حزام أول، وقسم حزام ثان، وجزء متداخل مثبت بين مقطع الشريط الأول وقسم الشريط الثاني. وتتموضع الكاميرا على الجزء الخلفي من الجهاز القابل للارتداء.

تصميم مريح

وتشرح آبل أن التصميم يتميز بآلية مرفق تسمح بالتحرير السريع أو المريح لغلاف الساعة أو جسم العلبة الرئيسية من معصم المستخدم.

ويتيح هذا العنصر الأساسي للمستخدمين تدوير الجهاز لأعلى أو إزالته من الحزام دون إزالة ساعة آبل من المعصم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
الرياضة

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

الرياضة
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
العالم

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

العالم
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...
العالم

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...

العالم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...
السعودية اليوم

خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

وظائف
نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

السعودية اليوم