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تم العثور على جثمانه تحت أنقاض زلزال تركيا

آخر هدف أحرزه كريستيان أتسو قبل وفاته

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ صباحاً
آخر هدف أحرزه كريستيان أتسو قبل وفاته
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لآخر هدف أحرزه اللاعب الغاني كريستيان أتسو قبل وفاته تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير الجاري.

آخر هدف بمسيرة المحترف الغاني

وكان الراحل أتسو سجل هدفًا لفريقه هاتاي سبور من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ97 أمام نادي قاسم باشا وقاده للفوز في وقت قاتل، وبعدها بـ 24 ساعة وقع الزلزال ثم اختفى اللاعب لعدة أيام تحت الأنقاض قبل الإعلان عن وفاته أمس السبت.

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وأعلن مراد أوزون محمد وكيل أعمال أتسو أن اللاعب وُجد ميتًا تحت أنقاض منزله في مدينة هاتاي التركية، بعد مرور 13 يومًا على الزلزال.

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، العثور على جواز سفر اللاعب الغاني صاحب الـ31 عامًا، تحت أنقاض منزله، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته أمس.

الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور التركي

مسيرة كريستيان أتسو

ويملك كريستيان أتسو مسيرة مميزة، حيث إنه لعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، ومنها تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، بجانب الثنائي الإنجليزي إيفرتون ونيوكاسل، ملقا الإسباني وبورتو البرتغالي.

وخاض أتسو تجربة عربية وحيدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، وانتقل منه إلى هاتاي سبور في سبتمبر الماضي، وسجل أول أهدافه مع الفريق قبل ساعات قليلة من الزلزال.

كما توج أتسو بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2015، وكان من العناصر الرئيسية في تشكيلة منتخب غانا الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور التركي

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