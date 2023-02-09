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ستبدأ الجولة الـ23 بعد غدٍ

آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت

2023-02-09 الساعة 11:50
آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت
المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباريات بعد غدٍ السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الـ23 بإقامة 7 مباريات.

وتُقام مباراة تشيلسي ضد ويست هام يونايتد في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، بينما تنطلق مباريات “آرسنال ضد برينتفورد، فولهام ضد نوتنجهام فورست، ساوثهامبتون، ضد وولفرهامبتون، ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، كريستال بالاس ضد برايتون” في تمام الساعة السادسة مساءً.

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وتُختتم مباريات السبت بمباراة بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

سانشو - مانشستر يونايتد وليدز

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي آرسنال في المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 45 نقطة، مانشستر يونايتد ثالثًا برصيد 43 نقطة، نيوكاسل يونايتد رابعًا برصيد 40 نقطة، توتنهام هوتسبير خامسًا برصيد 39 نقطة، برايتون في المركز السادس برصيد 34 نقطة، برينتفورد سابعًا برصيد 33 نقطة، فولهام ثامنًا برصيد 32 نقطة، تشيلسي تاسعًا برصيد 30 نقطة، ليفربول عاشرًا برصيد 29 نقطة، أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، ليستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، إيفرتون في المركز الـ18 برصيد 18، بورنموث في المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 17 نقطة، ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

آرسنال ضد مان يونايتد

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