آرسنال يقلب الطاولة على أستون فيلا برباعية

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز الكبير على نادي أستون فيلا برباعية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ24 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أستون فيلا بالهدف الأول عبر اللاعب أولي واتكينز بالدقيقة الخامسة، ثم تعادل بوكايو ساكا للجانرز في الدقيقة الـ16.
وعند حلول الدقيقة الـ32 تمكن البرازيلي فيليب كوتينيو من إحراز الهدف الثاني لأستون فيلا.وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف.
وفي الشوط الثاني نجح الأوكراني أليكساندر زينتشينكو في التعادل بالدقيقة الـ62. وعند حلول الدقيقة الـ93 سجل الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا هدفًا بالخطأ في مرماه لتُصبح النتيجة 3-2 للجانرز. وفي الدقيقة الـ98، سجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لـ آرسنال.
وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد الجانرز 54 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الـ11.
وكان الجانرز خسر من نادي مانشستر سيتي بثلاثية لهدف في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، قبل أن يستعيد الجانرز الصدارة بعد فوزه الكبير على نادي أستون فيلا.
وسيواجه ليستر سيتي، فريق آرسنال يوم السبت المقبل في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي.