آلاف الإيطاليين يتظاهرون لوقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

تظاهر آلاف من المواطنين في مدينتي جنوة وميلانو الإيطاليتين؛ للمطالبة بإقرار السلام وعدم إرسال أسلحة لأوكرانيا.

انتهاك القانون الوطني

وزعم أعضاء نقابيون ونشطاء يساريون، أن السلطات في روما انتهكت القانون الوطني بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من بين أمور أخرى.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن المسيرة في جنوة اجتذبت ما يقرب من 4000 مشارك من جميع أنحاء البلاد وكذلك من سويسرا وفرنسا.

ونظم الاحتجاج مجموعة عمال الموانئ الجماعية المستقلة (CALP) بدعم من الحزب الشيوعي الإيطالي، ونظمت الاحتجاج تحت شعار “خفض الأسلحة، ارفع الأجور”.

مذبحة دونباس

ونقلت سائل الإعلام، عن ريكاردو رودينو من CALP قوله: إن “الصراع في أوكرانيا لم يبدأ العام الماضي” بل بالأحرى “في عام 2014، بمذبحة السكان الناطقين بالروسية في دونباس”.

وطالب المتظاهرون عند ميناء جنوة، بوقف استخدام المنشأة لشحنات الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا.

دول في حالة حرب

واتهم المتحدث باسم CALP، خوسيه نيفوي، الحكومة الإيطالية بانتهاك القانون 185 لعام 1990، الذي “فرض حظرًا على استيراد وتصدير ونقل الأسلحة من إيطاليا إلى الدول في حالة حرب”.