آلاف المتظاهرين في ألمانيا يطالبون بإغلاق القاعدة الأمريكية

تظاهر آلاف الأشخاص في برلين، ضد جر البلاد إلى الحرب، وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ورصدت الشرطة الألمانية أن أكثر من 50 ألف شخص تجمعوا في الحدث، الذي نظمه اليسار، تحت شعار وإذا كان الخضر لا يريدون سماعنا- نحن، نحن هنا من أجل هذا، سننهي الحرب ونضمن السلام.

مظاهرات واسعة

وكان ممثل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني، بيورن هوكي، دعا في تجمع مماثل في دريسدن، مساعديه في برلين للتحدث علنًا عن هذه القضية مع اليسار والحضور إلى تجمعهم في برلين.

واتهم هوكي سلطات البلاد بالتنازل عن بقايا سيادة الدولة للأمريكيين، الذين يجبرون ألمانيا على التعمق أكثر في الحرب التي تشنها واشنطن بالوكالة.

وخرجت مظاهرة واسعة النطاق في فرانكفورت، حيث احتج عدة آلاف تحت شعار وقف الإمدادات العسكرية، مشيرين إلى أن ألمانيا هي واحدة من الضحايا الرئيسيين للصراع في أوكرانيا، وما يعقبه من انخفاض مستوى المعيشة وتراجع الاقتصاد.

إغلاق القاعدة الأمريكية

وفي سياق متصل، شارك حوالي 2500 ناشط في احتجاجات قرب قاعدة رامشتاين الأمريكية في راينلاند بالاتينات بألمانيا، وطالبوا بإغلاق القاعدة مردّدين هتافات بينها أغلقوا القاعدة… ارحلوا إلى بلادكم.

وطالب المتظاهرون بالتعجيل بإجراء محادثات سلام بشأن النزاع في أوكرانيا، في الوقت الذي حمل فيه بعض المشاركين أعلام روسيا الاتحادية ودونيتسك، وتعتبر قاعدة رامشتاين الجوية مقرًّا للقوات الجوية الأمريكية في شمال ألمانيا، ومقرًّا للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وإحدى قواعد حلف الناتو.

15 ألف عسكري

ويتمركز في القاعدة نحو 15 ألف عسكري ويعمل فيها حوالي 30 ألف متخصص مدني.