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انتظر المرضى لفترات طويلة في أقسام الطوارئ والإسعاف

آلاف الوفيات في بريطانيا بسبب عدم تلقي العلاج

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
آلاف الوفيات في بريطانيا بسبب عدم تلقي العلاج
المواطن- فريق التحرير

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قالت الرابطة المستقلة لأطباء الإسعاف البريطانية (RCEM)، إن سبب وفاة 23 ألف شخص في أقسام الإسعاف ببريطانيا عام 2022 يعود لعدم تلقي العون الطبي في الوقت المناسب.

وجاء في دراسة نشرت على موقع الرابطة: وفقًا لتقديراتنا، وقعت 23003 حالة وفاة مبكرة بين المرضى في عام 2022 في إنجلترا، بسبب انتظارهم لفترات طويلة في أقسام الطوارئ والإسعاف مع عدم تلقي المساعدة الطبية الضرورية.

آلاف الوفيات في بريطانيا بسبب عدم تلقي العلاج بالوقت المناسب

 أزمة غير مسبوقة

ووفقًا للدراسة، تعاني خدمات الطوارئ والإسعاف في الفترة الراهنة من أزمة غير مسبوقة، ويتم تقليص أرقام الوفيات رسميًا بشكل متعمد.

وقالت الدراسة: لم يسبق أن اضطر هذا العدد الكبير من المرضى للانتظار لفترة طويلة جدًا في أقسام الإسعاف، في عام 2022، اضطر 1.65 مليون شخص للانتظار 12 ساعة أو أكثر في الجناح للحصول على الرعاية الطبية، وهو رقم أعلى بـ 4.8 مرات من عدد مرات الانتظار لمدة 12 ساعة المسجل رسميًا في التقارير، وهو ما يدل على وجود تزوير في الوثائق ويشير إلى أن نظام التسجيل المستخدم لا يمكن الاعتماد عليه.

آلاف الوفيات في بريطانيا بسبب عدم تلقي العلاج بالوقت المناسب

نقص حاد في العاملين الطبيين

ويشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في بريطانيا (NHS) يعاني على مدى شهور طويلة من نقص حاد في العاملين الطبيين، لأن الكثيرين منهم يتركون هذه المهنة بسبب ضغط العمل الشديد وارتفاع الأسعار وعدم القدرة على الحصول على مؤهلات أعلى.

ويدل تقرير نشر في يوليو من قبل لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، على وجود نقص حاد في بريطانيا في العناصر الطبية في جميع مجالات الرعاية الصحية، كما أن المستشفيات تفتقر إلى 12000 طبيب وأكثر من 50000 ممرضة وقابلة.

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