آلية إضافة عقد الإيجار الإلكتروني الموحد في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن آلية إضافة عقد الإيجار الإلكتروني الموحد في البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة إدارة المرفقات، واختيار نوع المرفق عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار، ثم الضغط على أيقونة حفظ.

وتابع الحساب: وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار سارٍ الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

صرف دفعة فبراير

في وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة 63 لشهر فبراير الجاري للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأوضح حساب المواطن، أنه سيتم في يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير، مؤكدًا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.