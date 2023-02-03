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684 ألف أسرة وقعت عقودًا تمويلية

آلية إعادة جدولة القرض المدعوم بالصندوق العقاري

2023-02-03 الساعة 3:26
آلية إعادة جدولة القرض المدعوم بالصندوق العقاري
المواطن - فريق التحرير

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أوضح صندوق التنمية العقاري، آلية إعادة جدولة القرض المدعوم، وكذلك آلية رفع الطلب الخاص بالجدولة.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق على موقع تويتر، بشأن آلية الجدولة للقروض المدعومة.

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وأجاب صندوق التنمية العقاري بقوله: لرفع إعادة جدولة على قرضك العقاري المدعوم، يتم رفع الطلب عن طريق الجهة التمويلية- البنك الممول-.

684 ألف أسرة وقعت عقودًا تمويلية

وفي وقت سابق، كشف الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن أكثر من 684 ألف أسرة وقعت عقودها التمويلية خلال المدة من يونيو 2017 حتى نهاية 2022.

وأكد منصور بن ماضي، تسجيل سوق التمويل العقاري للأفراد بالمملكة أكثر من 674 مليار ريال خلال المدة من يناير 2022 حتى نوفمبر الماضي.

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