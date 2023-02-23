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حالة واحدة يمد بها الاستحقاق إلى سن الـ 26

آلية استحقاق أبناء المشترك المتوفى لمعاش التأمينات

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
آلية استحقاق أبناء المشترك المتوفى لمعاش التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية استحقاق أبناء المشترك المتوفي لمعاش التأمينات.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: في نظام التأمينات يستحق أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم.

وتابع: والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.

حزمة متطورة من الخدمات

الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية وفرت حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية مكنت العملاء من أصحاب عمل ومشتركين ومتقاعدين من تنفيذ كافة الخدمات عبر قنوات الخدمة الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة كالموقع الإلكتروني، و”المحادثة الفورية “وخدمة “الزيارة الافتراضية”، والتي تمّكن العميل من مقابلة ممثل خدمة العملاء والتواصل معه افتراضيًّا ورفع الطلبات والمستندات وإنجاز معاملته إلكترونيًّا في بيئة رقمية متطورة وبأعلى معايير الأمان والموثوقية.

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