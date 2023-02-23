آلية استحقاق أبناء المشترك المتوفى لمعاش التأمينات إنتر ميلان يخطف فوزًا قاتلًا ضد بورتو وفاة طيار بريطاني بسكتة قلبيّة بالجو مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل أمام لايبزيج مواطنة تقدم عرضًا مثيرًا بالزلاجة المائية في يوم التأسيس أحلام تتألق بالزي السعودي في يوم التأسيس غرامة 1500 درهم لسيدة هددت شخصًا وسبته عبر واتساب موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن القنوات الناقلة لـ مباراة الشباب والدحيل لحظة سقوط شاب من فوق جواده أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية استحقاق أبناء المشترك المتوفي لمعاش التأمينات.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: في نظام التأمينات يستحق أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم.
وتابع: والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.
الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية وفرت حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية مكنت العملاء من أصحاب عمل ومشتركين ومتقاعدين من تنفيذ كافة الخدمات عبر قنوات الخدمة الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة كالموقع الإلكتروني، و”المحادثة الفورية “وخدمة “الزيارة الافتراضية”، والتي تمّكن العميل من مقابلة ممثل خدمة العملاء والتواصل معه افتراضيًّا ورفع الطلبات والمستندات وإنجاز معاملته إلكترونيًّا في بيئة رقمية متطورة وبأعلى معايير الأمان والموثوقية.