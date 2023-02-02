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تشمل صك الملكية للسكن

آلية تسجيل الشخص المستقل في حساب المواطن

2023-02-02 الساعة 10:06
آلية تسجيل الشخص المستقل في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن آلية تسجيل الفرد المستقل في البرنامج، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلالية باسم مقدم الطلب.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

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واستطرد: وتشمل صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي- خاص.

موعد دفعة فبراير

في وقت سابق، كشف الحساب موعد صرف الدفعة المقبلة في فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة؛ ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

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