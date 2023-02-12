آلية تعديل الحالة الوظيفية في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن آلية تعديل الحالة الوظيفية في البرنامج، حال طرأ أي تغيير على البيانات.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى لا توجد وظيفة، وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على حفظ.

دعم فبراير

وأودع الخميس الماضي برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.