آلية تقديم بلاغ بشأن تأخير صرف الأجور اندلاع حريق بمبنى منهار بهاتاي التركية جراء الزلزال الجديد فريق البحث والإنقاذ السعودي يباشر أعماله في تركيا عقب زلزال هاتاي مدرب شباب الأهلي: الهلال كان الأفضل بالمباراة دياز: سعيد بمستوى اللاعبين وكنا نستحق التأهل لقطات لإخلاء مستشفى بأضنة إثر الزلزال الجديد محافظ حفر الباطن يحفز لاعبي القيصومة قبل لقاء الشعلة السديس يتابع استعدادات موسم رمضان بالمسجد الحرام لبنانيون يهرعون للشوارع خشية انهيار المباني رد فعل عفوي لسيدة تركية داخل مستشفى هاتاي لحظة الزلزال
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام، موضحة آلية تقديم بلاغ بشأن هذا الأمر.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: إن تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام.
وتابع: بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط الإلكتروني.
في سياق آخر، يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).
أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.
كما يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.