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يعد مخالفة للنظام

آلية تقديم بلاغ بشأن تأخير صرف الأجور

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
آلية تقديم بلاغ بشأن تأخير صرف الأجور
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام، موضحة آلية تقديم بلاغ بشأن هذا الأمر.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: إن تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام.

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مخالفات نظام العمل

وتابع: بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط الإلكتروني.

الضمان المطور

في سياق آخر، يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

 

أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

 

كما يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.

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