آلية حذف التابع من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية حذف التابع في حساب رب الأسرة المستفيد من البرنامج.

آلية الحذف

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد الموطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث سأل شاب يدعى صالح: أنه مضاف لدى حساب والده، ولكنه حاليا مستقل في سكن آخر، متسائلا: هل أقدم في حساب المواطن وأحذف اسمي من عند أبي ولا أقدم واسمي ينحذف تلقائي؟

في سياق متصل، رد الحساب على المتسائل، قائلا: في حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع “غير مؤهل” في حساب “رب الأسرة” وبإمكانه حذفك عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ.

صرف دفعة فبراير

في وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة 63 لشهر فبراير الجاري للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأوضح حساب المواطن، أنه سيتم في يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير، مؤكدًا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.