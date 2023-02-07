Icon

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية Icon نجاح تثبيت كسر معقد في الحوض لمريض ستيني بمستشفى الدرعية Icon جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا Icon آلية حذف التابع من حساب المواطن Icon الحب هو الشعور الوحيد الذي يجعل لحياتنا العابرة معنى وغاية Icon مخاطر وأضرار الشيكات تتعدى مرتكب الجريمة إلى أسرته والمجتمع Icon شؤون الحرمين تفعل مشروع “قدوتنا” بثلاث لغات Icon إنقاذ قلب رضيع عمره 3 أيام بمركز الأمير سلطان بالقصيم Icon 3 محفزات للحساسية و4 نصائح لتجنُّبها Icon ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها شرط مرور سنتين على الطلاق

آلية حصول المطلقة والأرملة على دعم سكني

2023-02-07 الساعة 10:44
آلية حصول المطلقة والأرملة على دعم سكني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، آلية حصول المطلقة على دعم سكني.

جاء ذلك ردًا على استفسارات إحدى المواطنات عبر حساب العناية بالمستفيدين -سكني- حيث قال الحساب: يمكن لأخواتنا المطلقات التي مر على الطلاق سنتان أو أكثر التقديم على برنامج سكني، ويمكن الأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، ويمكن استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
Img

واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين

Img

انتقاد بايدن بسبب فشله بإدارة أزمة المنطاد الصيني

باقات سكني

ويتيح سكني، باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذْ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

تسهيلات وخدمات

ويُقدم موقع وتطبيق سكني مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...

السعودية اليوم
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

الرياضة
المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...
السعودية اليوم

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...

السعودية اليوم
خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير
الرياضة

خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير

الرياضة
الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...
السعودية اليوم

الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك

السعودية اليوم
وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...
السعودية اليوم

وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...

السعودية اليوم
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار