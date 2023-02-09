آلية رفع طلب عدم استلام الدفعة من حساب المواطن

أوضح حساب المواطن آلية رفع طلب بشأن عدم استلام الدفعة، حال لم يتم الإيداع، مشيرًا إلى أنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة فبراير الجاري.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب البرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي المدفوعات ونوع الطلب الفرعي لم يتم استلام الدفعة من خلال الرابط: (اضغط هنا).

وأودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.