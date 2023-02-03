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توثيق العقود عبر بوابة ناجز

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة زيارة

2023-02-03 الساعة 2:30
آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة زيارة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة العدل آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة زيارة إلى السعودية أو زيارة مرور.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، حيث قالت وزارة العدل: إنه يمكن للمقيم كتابة عقد النكاح في المحكمة أو المصادقة عليه في حال قدوم الزوجة إلى السعودية بتأشيرة زيارة أو زيارة مرور، وكان الزوج ووالد الزوجة مقيمين في المملكة.

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بوابة ناجز

وأشارت الوزارة إلى أن توثيق الزواج عبر بوابة ناجز متاح أيضًا في حال كان الزوج والزوجة قادمين بتأشيرة زيارة.

واستطردت: يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة ناجز، مؤكدة أنه يشترط لإتمامها تسجيل جميع الأطراف في منصة أبشر لإنجاز الخدمة.

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