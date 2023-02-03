كشفت وزارة العدل آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة زيارة إلى السعودية أو زيارة مرور.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، حيث قالت وزارة العدل: إنه يمكن للمقيم كتابة عقد النكاح في المحكمة أو المصادقة عليه في حال قدوم الزوجة إلى السعودية بتأشيرة زيارة أو زيارة مرور، وكان الزوج ووالد الزوجة مقيمين في المملكة.

بوابة ناجز

وأشارت الوزارة إلى أن توثيق الزواج عبر بوابة ناجز متاح أيضًا في حال كان الزوج والزوجة قادمين بتأشيرة زيارة.

واستطردت: يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة ناجز، مؤكدة أنه يشترط لإتمامها تسجيل جميع الأطراف في منصة أبشر لإنجاز الخدمة.