موعد مباراة الهلال والدحيل والقنوات الناقلة سكني: سارعوا باسترداد الضريبة قبل نهاية فبراير لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى الرياض زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب هالماهيرا بإندونيسيا أبدع خلال 12 يومًا .. ممثل الوطن في طريقه للقب الآسيوي الخامس القبض على مواطن في الخرج أطلق النار على آخر قصة طائرة يابانية أُجبرت على العودة لنقطة الإقلاع قبل هبوطها بدقائق وزير الرياضة يهنئ الهلال شرطة الدوادمي تباشر حادثة شخصين تشاجرا في مكان عام يوفنتوس يصعد لثمن نهائي الدوري الأوروبي بهاتريك دي ماريا
يواصل نادي الهلال، ممثل الوطن، التألق في رفع لواء الكرة السعودية وتحقيق النتائج المميزة قاريًّا، بعد نجاحه في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على نادي فولاد الإيراني بهدف دون رد.
الزعيم حقق العديد من النتائج المميزة خلال شهر فبراير الجاري بداية من تألقه في كأس العالم للأندية بالفوز على فريقي الوداد البيضاوي المغربي وفلامنجو البرازيلي ثم وصوله لنهائي مونديال الأندية يوم 11 فبراير الجاري وتقديم نتيجة مميزة ضد ريال مدريد الإسباني في الدور النهائي رغم الخسارة بنتيجة 5/ 3، لكن الأزرق نجح في حصد المركز الثاني والميدالية الفضية.
ثم واصل الزعيم تألقه، ليعود من بعد مونديال الأندية، لمواجهة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم الاثنين الماضي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويفوز بثلاثية مقابل هدف، كما استمر التألق الهلالي اليوم الخميس بفوز صعب على نادي فولاد ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة التاسعة في تاريخه، وأملًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد حصد اللقب أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.
وسيواجه ممثل الوطن، فريق الدحيل القطري في دور نصف النهائي مساء الأحد المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.