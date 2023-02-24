أبرز أرقام راموس مع منتخب إسبانيا

وضع نجم باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس حدًا لمشواره الذهبي مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وأعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة استمرت لأكثر من 15 عامًا.

راموس يعتزل دوليًا

وأعلن راموس صاحب الـ36 عامًا، بالأمس اعتزاله اللعب الدولي، بعد محادثته مع المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، حيث أكد له أنه لن يضمه بصرف النظر عن المستوى الذي سيُقدمه.

مسيرة حافلة

ويملك راموس مسيرة حافلة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، حيث بدأ مشواره الدولي في مارس 2005، حينما كان يبلغ 18 عامًا و11 شهرًا، ولعب ضد الصين، ونجح الماتادور في الفوز بثلاثية دون رد.

وخاض سيرجيو 180 مباراة بقميص منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بمعدل 13 ألف و741 دقيقة لعب، وحصل على 24 بطاقة صفراء، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، بالإضافة لتقديمه 8 تمريرات حاسمة.

وحمل سيرجيو شارة قيادة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في 52 مباراة، فيما تعود آخر مواجهة شارك فيها إلى مارس 2021، عندما لعب ضد كوسوفو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونجح راموس في التتويج مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بثلاث بطولات كبرى، وهي؛ كأس الأمم الأوروبية “اليورو” في نسختي 2008 و2012، وكأس العالم في عام 2010.

وشارك سيرجيو في نهائيات كأس العالم في نسخ 2006، 2014، و2018، بجانب 2010 التي شهدت تتويج منتخب إسبانيا باللقب، وتواجد في يورو 2016، بجانب مشاركته في كأس العالم للقارات نسختي 2009 و2013.