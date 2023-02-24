Icon

أبرز أرقام راموس مع منتخب إسبانيا Icon إدارة الترجمة بالداخلية تشارك بمعرض الدفاع الدولي أيدكس 2023 Icon نتفليكس تخفض سعر الاشتراك في 30 دولة Icon أكثر من 750 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة الأولى من شعبان في المسجد الحرام Icon حكاية قصر سلوى التاريخي وعلاقته بتأسيس الدولة السعودية Icon 68 مصلى نسائيًا لخدمة قاصدات المسجد الحرام بكل اللغات Icon المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير Icon مواطن يخطف الأنظار بقصيدة في ابنته: حورية ما لها شبيهة Icon نتائج قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي Icon عاصفة مدمرة تشل حركة 48 ولاية بأمريكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد اعتزاله اللعب الدولي

أبرز أرقام راموس مع منتخب إسبانيا

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
أبرز أرقام راموس مع منتخب إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وضع نجم باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس حدًا لمشواره الذهبي مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وأعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة استمرت لأكثر من 15 عامًا.

راموس يعتزل دوليًا

وأعلن راموس صاحب الـ36 عامًا، بالأمس اعتزاله اللعب الدولي، بعد محادثته مع المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، حيث أكد له أنه لن يضمه بصرف النظر عن المستوى الذي سيُقدمه.

راموس مع منتخب إسبانيا 1
سيرجيو مع المنتخب

مسيرة حافلة

ويملك راموس مسيرة حافلة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، حيث بدأ مشواره الدولي في مارس 2005، حينما كان يبلغ 18 عامًا و11 شهرًا، ولعب ضد الصين، ونجح الماتادور في الفوز بثلاثية دون رد.

وخاض سيرجيو 180 مباراة بقميص منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بمعدل 13 ألف و741 دقيقة لعب، وحصل على 24 بطاقة صفراء، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، بالإضافة لتقديمه 8 تمريرات حاسمة.

راموس مع منتخب إسبانيا
سيرجيو مع المنتخب

وحمل سيرجيو شارة قيادة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في 52 مباراة، فيما تعود آخر مواجهة شارك فيها إلى مارس 2021، عندما لعب ضد كوسوفو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونجح راموس في التتويج مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بثلاث بطولات كبرى، وهي؛ كأس الأمم الأوروبية “اليورو” في نسختي 2008 و2012، وكأس العالم في عام 2010.

وشارك سيرجيو في نهائيات كأس العالم في نسخ 2006، 2014، و2018، بجانب 2010 التي شهدت تتويج منتخب إسبانيا باللقب، وتواجد في يورو 2016، بجانب مشاركته في كأس العالم للقارات نسختي 2009 و2013.

راموس مع منتخب إسبانيا
سيرجيو مع المنتخب
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس
العالم

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء...

العالم
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا
العالم

إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا...

العالم
تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج
السعودية اليوم

تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا
العالم

اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل...

العالم