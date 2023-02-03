أبرز أرقام سانتي مينا مع الشباب

ظهر النجم الإسباني سانتي مينا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق سانتي مينا

وشارك سانتي مينا في 15 مباراة مع الشباب في دوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 8 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وبلغت نسبة ترجمة سانتي مينا الفرص إلى أهداف 13%، وقام بـ39 تسديدة بينهم 16 تسديدة على المرمى، وصنع 9 فرص، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، تقييمًا 6.89 درجة.

وكان سانتي مينا صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف سيلتا فيغو الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

الشباب في دوري روشن

ولعب الشباب ضد ضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 34 نقطة، ليتقدم إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 21 نقطة، ويتواجد في المركز الثامن.