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كشف الدكتور بدر عالم، استشاري جراحة الجيوب الأنفية، أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أنها قد تتشابه مع غيرها من أمراض الأنف؛ بسبب حدوث تهيج في الأنف، حيث تشمل إفرازات الأنف وآلام الوجه، وتأثر حاسة الشم.
د.بدر عالم (استشاري جراحة الجيوب الأنفية): هذه أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية @BaderAlimMD@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MrSi1jRr6Qقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 16, 2023
وقال عالم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية: بمجرد ما يقول الشخص: إن لديه إفرازات واحتقانًا، لا تعني بالضرورة التهابًا في الجيوب الأنفية؛ فقد يحدث ذلك بسبب حساسية في الأنف.
وأكد أن تشخيص التهابات الجيوب الأنفية في المقام الأول، يكون في العيادة، ويعتمد على المنظار، بدون أي آلام، بالإضافة للاطلاع على الأشعة المقطعية.