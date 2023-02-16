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التشخيص يكون في العيادة

أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور بدر عالم، استشاري جراحة الجيوب الأنفية، أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أنها قد تتشابه مع غيرها من أمراض الأنف؛ بسبب حدوث تهيج في الأنف، حيث تشمل إفرازات الأنف وآلام الوجه، وتأثر حاسة الشم.

حساسية الأنف

وقال عالم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية: بمجرد ما يقول الشخص: إن لديه إفرازات واحتقانًا، لا تعني بالضرورة التهابًا في الجيوب الأنفية؛ فقد يحدث ذلك بسبب حساسية في الأنف.

وأكد أن تشخيص التهابات الجيوب الأنفية في المقام الأول، يكون في العيادة، ويعتمد على المنظار، بدون أي آلام، بالإضافة للاطلاع على الأشعة المقطعية.

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