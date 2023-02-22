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توحيد شطري الدرعية وتنظيم الأمور الاقتصادية للدولة

أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها
المواطن - سعد البحيري

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حققت الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود العديد من الإنجازات بالرغم من العديد من التحديات الخارجية وركز الإمام محمد بن سعود جهوده على تحقيق التنمية والاستقرار وتثبيت دعائم الدولة وتقديم العون والنصر لقادة الإمارات التي طلبت منه الدعم والمساندة لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة العربية.

أبرز إنجازات الإمام محمد بن سعود

  • تأسيس الدولة السعودية الأولى وتوحيدها وبناؤها في عهده على مرحلتين: الأولى خلال الفترة 1139 / 1158 هـ الموافق 1727 / 1745م وكان من أبرز أحداثها توحيد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد بعد أن كان الحكم متفرقًا في مركزين.
  • الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده، وتنظيم الأمور الاقتصادية للدولة.

  • بناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية، وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة مركز الحكم مدة طويلة.
  • كما نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة، والاستقلال السياسي وعدم الولاء لأي قوة، في حين أن بعض بلدان نجد كانت تدين بالولاء لبعض الزعامات الإقليمية.

مساندة دهام بن دواس

ومن أبرز أحداث هذه الفترة إرساله أخاه الأمير مشاري إلى الرياض لإعادة دهام بن دواس إلى الإمارة بعد أن تم التمرد عليه بناء على طلب دهام المعونة من الدولة السعودية الأولى.

كما ناصر الدعوة الإصلاحية التي نادى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي اختار الدرعية لقوتها واستقلالها وقدرة حاكمها على نصرة الدعوة وحمايتها، والتواصل مع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية، وقدرة الإمام الكبيرة على احتواء زعاماتها وجعلهم يعلنون الانضمام للدولة والوحدة، وبناء سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعية من شرق الجزيرة العربية.

المرحلة الثانية

أما في المرحلة الثانية من التأسيس خلال الفترة 1159 / 1179 هـ الموافق 1746 / 1765م فكان أبرزها.. بدء حملات التوحيد، وتوليه قيادتها، وتوحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة في معظم أرجاء الجزيرة العربية، والقدرة على تأمين طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من المناطق الآمنة، والنجاح في التصدي لعدد من الحملات التي أرادت القضاء على الدولة في بدايتها.

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