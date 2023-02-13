أبرز الرؤساء المشاركين بالقمة العالمية في دبي

انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، اليوم الاثنين، في دبي تحت شعار استشراف حكومات المستقبل.

أعمال القمة

ودعا محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات المشاركين في الجلسة الافتتاحية للقمة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادًا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

وتستشرف القمة مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

جلسات نقاشية

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/ شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

أبرز المشاركين

ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يتحدث خلال جلسة حوارية عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية. فيما يتحدث ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، خلال كلمة رئيسية عن أهمية التعاون بين حكومات العالم.

الرؤساء الأفارقة

ويشارك بريثفيراجيسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس بكلمة رئيسية في اليوم الثاني من القمة، الذي يشهد أيضاً مشاركة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، خلال جلسة رئيسية يتحدث فيها عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها القارة السمراء، في حين يتحدث في اليوم نفسه وخلال جلسة رئيسية أخرى وافيل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، عن عصر التغير المناخي ومواجهة خطر الغرق.

ويتحدث فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في جلسة خلال ثاني أيام القمة عن طرق تعزيز التنمية الاجتماعية لمستقبل مزدهر، كما يشارك جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ثالث أيام القمة العالمية للحكومات عبر جلسة رئيسية، يتحدث فيها عن التجربة الإندونيسية في التميز الحكومي والإجراءات التي اتخذتها بلاده خلال الفترة الماضية لتطوير العمل المؤسسي.