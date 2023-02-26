أوضح المحلل المالي والاقتصادي د. ماهر السيف، أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أفضل الأماكن لشراء الذهب.

يأخذ مدة طويلة

وقال السيف خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن التحوط والاستثمار في الذهب قد يأخذ مدة طويلة حتى ترجع لرأس مالك، مضيفًا: مثلًا ارتفع الذهب عام 2020 إلى 2074 دولارًا للأونصة، وانخفض مدة 3 سنوات، ثم ارتفع لنفس الرقم.

وتابع: أنت في الاستثمار قد ينخفض عليك مدة طويلة حتى ترجع لنفس السعر وأعلى منه، مشيرًا إلى أن الاستثمار يحتاج لمعرفة تامة بالأخبار، ومعرفة تامة بالتحليل الفني.

3 أماكن لشراء الذهب

وعن أماكن شراء الذهب، لفت المحلل المالي إلى أنه يمكن شراء الذهب من 3 أماكن، الشراء المباشر من محلات الصاغة– الذهب- أو عن طريق صناديق البنوك بالذهب، أو عن طريق الفرص المضاربة عن طريق الوسطاء المعنيين بالذهب.

أوضح السيف أن فكرة الوسطاء ممنوعة في المملكة إلا في بنكين فقط سمحا بذلك، أما صناديق الذهب فالبنوك تشير إليها بشكل قوي، وتجمع وتشتري الذهب بسعر السوق العالمي، وكل شهر تضيفه إلى رصيدك، موضحًا أنه لا يمكن أن تأخذه عيني إلا إذا وصل إلى كيلو جرام كامل، موضحًا أن الطريقة السائدة هي الشراء من محلات الصاغة.

الاستثمار في السبائك

أشار المحلل المالي إلى أنه يركز خلال حديثه عن التحوط والاستثمار في الذهب على السبائك، وليس المشغولات الذهبية، إنما السبائك عيار 24، لأنه لا يوجد عليها ضريبة.

ونصح السيف المواطنين بأن الطريقة الأسلم لشراء الذهب هي الشراء مباشرة من محلات الذهب.

وعن أهمية التحوط بالذهب، أكد السيف أن فكرة التحوط بالذهب مهمة جدا للأفراد وليس فقط الدول، لكي يحافظ الأفراد على رأس المال حتى لو كان قليلًا، فهو مهم جدًّا التحوط بالذهب.