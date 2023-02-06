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أبرز 10 أحداث حدثت في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية بـ موجز “المواطن”

2023-02-06 الساعة 1:03
أبرز 10 أحداث حدثت في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية بـ موجز “المواطن”
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأحداث التي شهدتها المملكة خلال يوم أمس الأحد 5 فبراير.

 

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