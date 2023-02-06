أبرز 10 أحداث حدثت في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية بـ موجز “المواطن”

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأحداث التي شهدتها المملكة خلال يوم أمس الأحد 5 فبراير.
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