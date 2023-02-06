أبرز 10 أحداث حدثت في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية بـ موجز “المواطن”

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأحداث التي شهدتها المملكة خلال يوم أمس الأحد 5 فبراير.

تسليم وسام الملك عبدالعزيز لشقيق الشهيد عبيدالله الحربي

عبدالعزيز بن سلمان : توقفوا عن النفاق من أجل دعم فقراء الطاقة

تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس تبوك

تحذير: نشر المعلومات السرية عبر مواقع التواصل جريمة موجبة للعقاب

بورصة هونغ كونغ تسعى لإدراج أسهم أرامكو

مجلة أمريكية: السعودية القوة النووية القادمة

الحج: إعادة الحجز في حالة تأخر الأقساط مرهون بالمقاعد الشاغرة

بنك التنمية الاجتماعية: تمويل ذوي الإعاقة دون رسوم أو فوائد

دعوات الشفاء تُحيط بـ سالم مروان

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن