Icon

بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين Icon مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا Icon توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا Icon الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد Icon زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس Icon أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن” Icon هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا Icon لقطات لآخر أعمال تركيب الفلل في جزيرة ‎شيبارة Icon مخاوف من ارتفاع ضحايا زلزال سوريا وتركيا لـ 8 أضعاف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن”

2023-02-07 الساعة 12:40
أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأبرز 10 أحداث شهدتها المملكة خلال يوم أمس الاثنين 6 فبراير.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأخدود يخطف صدارة دوري يلو برباعية مدوية في الأهلي

Img

استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء

المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال

المساحة الجيولوجية: المملكة لم تتأثر بزلزال تركيا وقوته 7.7 ريختر

مؤتمر ليب 23 يجلب 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والشركات الناشئة

عقوبة نشر وثائق الخلع والطلاق تصل 500 ألف ريال والسجن عام

الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية بالمملكة

شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم

قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار

الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة

الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو
الهلال الأحمر ينفي مشاركته في نقل لاعب مباراة الاتفاق والعدالة المصاب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...

السعودية اليوم
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

الرياضة
المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...
السعودية اليوم

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...

السعودية اليوم
خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير
الرياضة

خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير

الرياضة
الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...
السعودية اليوم

الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك

السعودية اليوم
وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...
السعودية اليوم

وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...

السعودية اليوم
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار