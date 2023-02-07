بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن” هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا لقطات لآخر أعمال تركيب الفلل في جزيرة شيبارة مخاوف من ارتفاع ضحايا زلزال سوريا وتركيا لـ 8 أضعاف
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأبرز 10 أحداث شهدتها المملكة خلال يوم أمس الاثنين 6 فبراير.
المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال
المساحة الجيولوجية: المملكة لم تتأثر بزلزال تركيا وقوته 7.7 ريختر
مؤتمر ليب 23 يجلب 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والشركات الناشئة
عقوبة نشر وثائق الخلع والطلاق تصل 500 ألف ريال والسجن عام
الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية بالمملكة
شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم
قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار
الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة
الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو
الهلال الأحمر ينفي مشاركته في نقل لاعب مباراة الاتفاق والعدالة المصاب