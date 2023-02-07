أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن”

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأبرز 10 أحداث شهدتها المملكة خلال يوم أمس الاثنين 6 فبراير.

المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال

المساحة الجيولوجية: المملكة لم تتأثر بزلزال تركيا وقوته 7.7 ريختر

مؤتمر ليب 23 يجلب 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والشركات الناشئة

عقوبة نشر وثائق الخلع والطلاق تصل 500 ألف ريال والسجن عام

الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية بالمملكة

شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم

قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار

الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة

الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو

الهلال الأحمر ينفي مشاركته في نقل لاعب مباراة الاتفاق والعدالة المصاب