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أبشروا بالدفء اليوم نهاية موجة البرد

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
أبشروا بالدفء اليوم نهاية موجة البرد
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، أن تختفي موجة البرد من اليوم على جميع المناطق بالمملكة ما عدا المناطق الشمالية.

 

بشرى بأجواء دافئة

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” “أبشروا ترانا من اليوم موجة البرد بتروح عنا على كل المناطق ما عدا المناطق الشمالية يكون الليل باردًا لكن النهار معتدل”.

وأضاف أن كل يوم سيكون أدفأ من اليوم الذي يسبقه، متوقعًا أن تكون الأجواء في إجازة يوم التأسيس ستكون دافئة، داعيًا الأشخاص الذي سيخرجون إلى البر بحمل المظلات معهم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن السماء تكون غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

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