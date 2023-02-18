أبشر: احذروا حسابات وهمية تدعي تقديم خدمات حكومية

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حذرت منصة أبشر، من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية أو الروابط.
ودعت منصة أبشر، عبر “تويتر”، المستفيدين إلى التواصل معها عبر الرسائل الخاصة في حال وجود أي استفسار؛ وذلك حفاظاً على سرية المعلومات، بشرط إرسال تفاصيل الطلب مصحوبة بالاسم الثلاثي ورقم الهوية ورقم للتواصل.
وأشارت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنها تقدم المزيد من الخدمات بينها الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية وتقديم طلب اعتراض إلكتروني في حال عدم صحة المخالفة.