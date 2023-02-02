أبشر تحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة

حذرت منصة أبشر، اليوم الخميس، من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط.

محاولات احتيال

وشهدت منصة “تويتر” في وقت سابق، العديد من محاولات الاحتيال التي تستهدف المواطنين بغرض الحصول على بياناتهم الشخصية أو المالية، تحت مزاعم تقديم الخدمات لهم بعيدًا عن الجهات الرسمية.

وردت “أبشر” بالتأكيد على ضرورة عدم التعامل مع الحسابات الوهمية أو المشبوهة، لافتة “نحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط”.

وتحذر الوزارات والجهات الأمنية دائمًا من التعامل مع أي حسابات أو جهات غير رسمية لتقديم الخدمات.