أبشر: 3 خطوات لمعرفة حالة طلب الاستقدام إلكترونيًا

أعادت منصة أبشر التذكير بخطوات الاستعلام عن معلومات وحالة طلب الاستقدام إلكترونيًا.

خطوات سهلة

وتتيح خدمة الاستعلام عن معلومات الاستقدام للمواطنين والمقيمين إمكانية الاستعلام عن طلبات الاستقدام الخاصة بهم.

وأوضحت “أبشر” عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم السبت، أن طريقة الوصول للخدمة تتمثل في:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار استعلامات من تبويب خدماتي.

2- اختيار الإدارة العامة لشؤون الوافدين.

3- اختيار معلومات الاستقدام.

جودة العلاقة التعاقدية

وكان برنامج مساند أكد في وقت سابق، أن تقيد مكاتب الاستقدام بتنفيذ قرار الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام يضمن جودة العلاقة التعاقدية بين كافة الأطراف.

وقال مساند: “نعمل مع مكاتب الاستقدام على الالتزام بالقرار الوزاري الجديد بشأن الحد الأعلى لتكاليف الاستقدام لنضمن جودة العلاقة التعاقدية وتجنب أي نوع من المخالفات”.