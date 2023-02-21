أبشر: 8 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات المهملة والتالفة

حثت منصة أبشر، أصحاب المركبات المهملة والتالفة على الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط مركباتهم والمتبقي عليها 8 أيام فقط.

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “8 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات، بادر الآن بإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة أو التالفة من خلال المراكز المعتمدة”.

أنواع المركبات

وأوضحت أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة تشتمل على “مركبة خصوصي، مركبة نقل عام، مركبة نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، مركبة أجرة، مركبة أشغال عامة، ودراجة نارية”.

وأشارت المنصة، إلى أنه يمكن معرفة المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات من خلال الرابط التالي (هنا).

وأكدت أبشر، أنه لا يمكن إلغاء الإسقاط للمركبة بعد إعطاء رمز التحقق بنجاح إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.

خطوات إسقاط المركبات

وتتمثل طريقة إسقاط المركبات في 4 خطوات هي: