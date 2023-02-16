أبل تحصل على براءة اختراع هاتف طال انتظاره

حصلت شركة أبل الأمريكية على براءة اختراع الهاتف القابل للطي الذي طال انتظاره؛ لتدخل دائرة المنافسة مع غريمها سامسونج.

براءة اختراع

ولكن وبحسب التقارير فإنه لا نية بعد لأبل لتصنيع هذا الهاتف، ومن شأن “أيفون” الجديد حال إنتاجه أن ينافس هواتف “سامسونج” القابلة للطي، وربما يتفوق عليها؛ نظرًا للمشاكل التي تعانيها بسبب تلف المنطقة المثنية من الشاشة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وحسب براءة الاختراع التي سلطت عليها الضوء صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توضع أزرار جانبية على هاتف “أبل” الجديد للتحكم في مستوى الصوت وسطوع الشاشة والكاميرا وخيارات أخرى.

مميزات

وتشير براءة الاختراع إلى أن الهاتف سيفتح رأسيًّا لتوفير شاشة ممتدة أكثر، مقارنة بالتصميمات الأخرى التي تفتح أفقيًّا لتكوين ما يشبه الجهاز اللوحي.

ولتلافي المشاكل التي تعرضت لها هواتف “سامسونج” القابلة للطي، تستخدم “أبل” وفقًا لبراءة الاختراع مواد أكثر مرونة في الخط الذي يُطوى من عنده الهاتف.

وتأتي براءة اختراع “أبل” في نفس الوقت الذي تتعرض به “سامسونج” لانتقادات بسبب هاتفها “جالاكسي زد فولد 3″، حيث يواجه مستخدموه مشاكل في موقع الطي مما يؤثر على كفاءة الشاشة.