أبها يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا ثمينًا على ضيفه الخليج بثنائية دون رد وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د81" سعد بقير يسجل الهدف الثاني لـ أبها🔥
أبها 2 × 0 الخليج#أبها_الخليج | #SSC pic.twitter.com/n6aYut5CHh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 2, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل زعيم الجنوب هدفين عبر العراقي سعد ناطق والتونسي سعد بقير في الدقيقتين الـ71 والـ81.
وبعد الفوز أصبح رصيد زعيم الجنوب 22 نقطة في المركز السادس في ترتيب دوري روشن، بينما يتواجد الخليج في المركز الـ14 القريب من مراكز الصراع ضد الهبوط في جدول الترتيب متجمدًا رصيده عند 13 نقطة.
د71" أبها يتقدم بالهدف الأول سجله اللاعب سعد ناطق🔥
أبها 1 × 0 الخليج#أبها_الخليج | #SSC pic.twitter.com/FFfibeeIk0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 2, 2023