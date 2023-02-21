أب إيراني يقتل طفله الرضيع لبيع أعضائه

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اعتقلت عناصر شرطة مخابرات محافظة البز الإيرانية، إيرانيًا أقدم على ارتكاب جريمة بشعة بالتخلص من طفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره 19 شهرًا.
ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، أعطى الأب الذي تجرد من الإنسانية، طفله الرضيع البالغ من العمر 19 شهرًا فقط، مخدر الميثادون، بهدف قتله وبيع أعضائه.
وكشفت إيران أنترناشيونال، أن الطفل توفي فور وصوله للمستشفى، وتم اعتقال الأب وإحالته لجهات التحقيق.